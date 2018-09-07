К "Южному газовому коридору" могут подключиться страны Центральной и Западной Европы (версия 2)

7 сентября 2018 14:35 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - К проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК) в перспективе могут подключиться страны Центральной и Западной Европы.

Об этом на проводимом в пятницу Азербайджанском форуме по конкурентоспособности сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, стратегическое значение проекта не ограничивается только Азербайджаном и странами-участницами. Отметим, данный проект в настоящее время объединяет семь стран.

«В мировом энергетическом балансе доля природного газа все больше возрастает. В этом контексте работы, выполняемые в рамках проекта «Южный газовый коридор», играют особую роль. Этот проект позволит объединить газовую инфраструктуру стран прикаспийского региона с европейской и изменит газовую карту всей Европы. Роль Азербайджана в диверсификации источников и маршрутов энергопоставок еще более возрастет. Путем привлечения новых поставщиков, транзитеров и потребителей ЮГК имеет перспективы для расширения до Центральной и Западной Европы. Этот проект дал старт новым газоконденсатным проектам в азербайджанском секторе Каспия, ввод которых в эксплуатацию ожидается в ближайшие годы», - сказал Шахбазов.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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