С начала года в Азербайджане газифицировано более 40 населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - Прозводственное объединение (ПО) "Азеригаз" в течение января-августа 2018 года проложило новый газопровод протяженностью 2 141,1 километра, для обеспечения безопасной эксплуатации сети газопроводов капитально отремонтировало 160,8 километра газопровода, говорится в пятницу в сообщении ПО.

В результате строительно-монтажных работ в отчетном периоде было газифицировано 43 населенных пункта по Агстафинскому, Шамкирскому, Агджабединскому, Бардинскому, Шекинскому, Гекчайскому, Исмаиллинскому, Уджарскому, Хачмазскому, Бейлаганскому, Лерикскому, Сабирабадскому, Сальянскому, Джалилабадскому и Массалинскому районам.

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