Уточнены сроки начала строительства газопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию

8 сентября 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, планируется начать к концу 2018 года.

Об этом сказала министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в ходе Энергетического форума Юго-Восточной Европы в Салониках (Греция), говорится в сообщении минэнерго Болгарии.

Петкова отметила, что IGB имеет геостратегическое значение для Болгарии и Юго-Восточной и Центральной Европы с точки зрения диверсификации поставок.

«Благодаря политической поддержки правительств Греции и Болгарии, а также Европейской комиссии и Соединенных Штатов, достигнут огромный прогресс в реализации проекта», - добавила министр.

Далее Петкова отметила, что источники финансирования проекта тоже определены.

По словам министра, проект уже получил грант в размере 45 миллионов евро в рамках Европейской энергетической программы восстановления, а также около 39 миллионов евро от Европейских структурных фондов для Болгарии.

«В настоящее время проектная компания активно работает над завершением процедур закупок, и мы ожидаем, что эта деятельность будет успешно завершена во второй половине года. Мы планируем начать строительство IGB к концу этого года и завершить его в 2020 году», - сказала Петкова.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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