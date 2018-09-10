Министр нефти Ирака: Добыча сырья не пострадала от беспорядков в стране

10 сентября 2018 10:14 (UTC+04:00)

Добыча нефти Ирака остается на уровне около 4,36 миллиона баррелей в сутки, несмотря на беспорядки в стране, заявил министр нефти Джаббар аль-Луайби, передает Прайм.

"Добыча продолжается в последние дни в нормальном режиме, несмотря на сложную ситуацию", — приводит агентство Блумберг слова министра. Он добавил, что в южных провинциях ситуация улучшается, энергетические объекты не пострадали от протестов, и страна способна нарастить добычу до 4,75 миллиона баррелей в сутки.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

В минувший четверг демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали.

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