BP рассказал о ходе разработки месторождения "Шах Дениз-2" (Версия 2)

11 сентября 2018 12:58 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. Первая версия в 11:28

БАКУ /Trend/ - Работы в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" продвигаются с опережением графика.

Об этом во вторник заявил журналистам региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс

"Мы приступили к добыче с четырех скважин на платформе "Браво". В течение последующих месяцев мы эти скважины должны очистить. Необходимо время, чтобы понять, какие еще изменения нужно внести и использовать этот опыт при начале добычи с других скважин. Отмечу, что все наши ожидания, связанные с проектом, оправдываются. Мы опережаем график, который определили в начале года", - отметил Джонс.

Джонс добавил, что в настоящее время в рамках второй стадии разработки месторождения добыча ведется также со скважин с платформы «Альфа».

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" объем годовой добычи газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа. Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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