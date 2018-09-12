Чехия хочет увеличить импорт нефти из Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Чехия заинтересована в увеличении импорта нефти из Азербайджана, сказала в среду журналистам министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

По словам министра, в настоящее время Чехия импортирует из Азербайджана треть потребляемой в стране нефти.

"На сегодняшний день у нас основной объем нефти перерабатывается на НПЗ Кралупы. Увеличение импорта напрямую зависит от повышения мощностей НПЗ. К сожалению, мы не можем влиять на данный вопрос, так как НПЗ в настоящее время управляется польской компанией. Но по данному вопросу уже ведутся переговоры", - сказала Новакова.

Отметим, что Азербайджан второй после России крупнейший поставщик нефти в Чехию. Более 80 процентов товарооборота между двумя странами приходится на нефть и нефтепродукты.

В то же время между Азербайджаном и Чехией начинают оживать бизнес-связи в ненефтяном секторе. В Азербайджан поставляются чешские автобусы Iveco и самолеты L-39.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией по итогам семи месяцев 2018 года составил 473,02 миллиона долларов, при этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 394,28 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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