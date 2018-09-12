Чехия хочет увеличить импорт нефти из Азербайджана (версия 2)

12 сентября 2018 15:49 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:28)

БАКУ /Trend/ - Чехия заинтересована в увеличении импорта нефти из Азербайджана, сказала в среду журналистам министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

По словам министра, в настоящее время Чехия импортирует из Азербайджана треть потребляемой в стране нефти.

"На сегодняшний день у нас основной объем нефти перерабатывается на НПЗ Кралупы. Увеличение импорта напрямую зависит от повышения мощностей НПЗ. К сожалению, мы не можем влиять на данный вопрос, так как НПЗ в настоящее время управляется польской компанией. Но по данному вопросу уже ведутся переговоры", - сказала Новакова.

Отметим, что Азербайджан второй после России крупнейший поставщик нефти в Чехию. Более 80 процентов товарооборота между двумя странами приходится на нефть и нефтепродукты.

В то же время между Азербайджаном и Чехией начинают оживать бизнес-связи в ненефтяном секторе. В Азербайджан поставляются чешские автобусы Iveco и самолеты L-39.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией по итогам семи месяцев 2018 года составил 473,02 миллиона долларов, при этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 394,28 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан является основным торговым партнером Чехии на Южном Кавказе - министр
Бизнес 14:35
Чехия хочет увеличить импорт нефти из Азербайджана
Энергетика 13:28
Чехия заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий - министр
Бизнес 13:11
Азербайджан огласил приоритетные для сотрудничества с Чехией сферы
Бизнес 12:52
В Баку пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум
Бизнес 11 сентября 09:03
В Чехии разбился частный вертолет
Европа 5 сентября 23:59
Лента новостей
В Азербайджане обнаружена ВИЧ-инфекция у 105 лиц, вступающих в брак
Общество 17:50
Bakcell организовала «День Семьи» для своих корпоративных клиентов (ФОТО)
ИКТ 17:47
Помпео: Арабская коалиция желает избежать жертв среди мирных жителей Йемена
США 17:45
В Баку были уволены руководители 10 образовательных учреждений - управление
Общество 17:34
Проект "Yaradanlar və yaşadanlar" представлен в новом формате (ФОТО)
Культура 17:32
В Азербайджане подготовлены правила единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих
Общество 17:24
Некоторые классы русского сектора средних школ вообще не функционируют - Управление образования Баку
Общество 17:10
Во Дворце Гейдара Алиева состоится торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли
Культура 17:00
Алексей Кубрин: СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой
Беларусь 17:00