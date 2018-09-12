МЭА: "Южный газовый коридор" один из наиболее важных проектов по диверсификации источников энергоснабжения ЕС (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Реализация проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) представляет важность, как для Азербайджана, так и для Турции и Европы.

Об этом в среду сказал журналистам находящийся с визитом в Баку исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Для Европейского союза диверсификация источников энергоснабжения является стратегической задачей. ЮГК один из наиболее важных проектов в этом направлении. Я уверен, что проект будет завершен в срок, и с годами его мощность будет расти. Проект важен как для Азербайджана, так и для Турции и Европейского союза", - сказал Бирол.

Отметим, что «Южный газовый коридор» (ЮГК) является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 16 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. В Турцию ежегодно будет поступать шесть миллиардов кубометров топлива, в Европу - 10 миллиардов кубометров.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор», а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия одной из составных частей ЮГК – Трансанатолийского трубопровода TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» - с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ поступил на территорию Турции. В 2020 году, после ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода, топливо будет доставляться на рынки Европы.

Международное энергетическое агентство является автономной организацией, работа которой заключается в обеспечении надежной, доступной и чистой энергии для 29 стран-членов. Первоначальная роль МЭА, основанного в ответ на нефтяной кризис 1973/74 годов, заключалась в помощи странам по координации коллективного реагирования на существенные перебои в поставках нефти посредством выпуска на рынок экстренных запасов нефти.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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