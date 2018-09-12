Международное энергетическое агентство о возможностях дальнейшего роста цен на нефть (Версия 2)

12 сентября 2018 17:50 (UTC+04:00)

Добавлены подробности: Первая версия в 12:47

БАКУ /Trend/ - Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает дальнейшего роста цен на нефть до конца года, заявил в среду журналистам находящийся с визитом в Баку исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

По словам исполнительного директора, главными факторами останутся рост глобального спроса на нефть, упадок в нефтепромышленности Венесуэлы и ситуация на Ближнем Востоке.

"Если другие производители не решат увеличивать производство, мы можем прогнозировать продолжение тренда на рост до конца года. Сегодня цены на нефть достигают отметки в 80 долларов за баррель. Залогом этого стали три фактора. Во-первых, это сильный рост спроса на нефть, около 1,4 миллиона баррелей в день. Мы ожидаем, сохранения такого тренда и в будущем году. Во-вторых, Венесуэла, один из главных производителей нефти, снизила добычу с 2,5 миллионов баррелей нефти до 1,2 миллиона баррелей. Это серьезная цифра, и здесь мы ожидаем дальнейшее снижение. Третье – неопределенность на Ближнем Востоке, снижение экспорта со стороны Ирана, а также нестабильная ситуация в Ливии и Нигерии. Все это факторы, могут внести вклад в поддержку нефтяных цен до конца года, если другие производители не увеличат добычу», - отметил Бирол.

Международное энергетическое агентство является автономной организацией, работа которой заключается в обеспечении надежной, доступной и чистой энергии для 29 стран-членов. Первоначальная роль МЭА, основанного в ответ на нефтяной кризис 1973/74 годов, заключалась в помощи странам по координации коллективного реагирования на существенные перебои в поставках нефти посредством выпуска на рынок экстренных запасов нефти.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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