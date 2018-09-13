Стоимость Azeri Light достигла $81,5 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в среду составила 81,5 доллара за баррель, что на 1,21 доллара больше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 12 сентября составила 80,77 доллара за баррель, увеличившись на 1,22 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 77,92 доллара за баррель, что на 1,23 доллара больше показателя вторника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 сентября составила 79,19 доллара за баррель, что на 1,26 доллара больше предыдущего показателя.

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