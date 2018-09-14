В Ашхабаде пройдет 23-я Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана 2018»

БАКУ /Trend/ - 20-21 ноября 2018 года в столице Туркменистана, г. Ашхабаде, пройдет 23-я Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана 2018». Организатором форума выступает Госконцерн "Туркменнебит" при содействии французской компании Cifal Industrial Services.

Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана» зарекомендовала себя в качестве эффективной бизнес-платформы для развития и укрепления партнерских отношений с Туркменистаном в нефтегазовой индустрии. Данное мероприятие раскроет главные аспекты развития нефтегазовой отрасли страны, предоставит ее участникам возможность получить исчерпывающую информацию о направлениях инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана, о реализованных и текущих проектах, ознакомит с будущими приоритетными направлениями развития одной из ведущих отраслей национальной экономики.

Ожидается, что в работе конференции примут участие руководители и представители ведущих нефтегазовых компаний, крупных международных организаций и финансовых институтов мира. Среди них: Exxon Mobil, BP, Hyundai Engineering Co. Ltd, Dragon Oil, Petronas Çarigali, Schlumberger, ARETI GROUP, Shell, KPMG, ENI, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic.A.Ş, ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия», Roxar, National Maritime Shipping Company "Kazmortransflot" LLP, VELAN LLC., LLC Haldor Topsoe, Valvitalia SpA, ROCKWOOL и многие другие.

В соответствии с предварительной программой форума, в первый день конференции, 20 ноября, пройдут две сессии:

Нефтегазовый сектор Туркменистана. Обзор ключевых отраслевых проектов. Международное сотрудничество в области инвестиций и технологий;

Добывающий сектор нефтегазовой отрасли Туркменистана. Состояние и перспективы. Развитие инновационных технологий в сфере поиска и добычи углеводородов.

21 ноября состоятся четыре сессии:

Приоритетные направления и прогнозы развития газохимической отрасли. Мировая тенденция развития рынка газохимической продукции;

Анализ рынка продукции нефтегазоперерабатывающей отрасли. Производство экологически чистых видов топлива. Аспекты развития «зеленой экономики» в нефтегазовой отрасли Туркменистана;

Диверсификация рынков туркменского природного газа;

Приоритетные направления в области устойчивого развития нефтегазового комплекса Туркменистана.

Участники форума обсудят текущее строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан - Индия (ТАПИ), рассмотрят перспективы реализации проекта Транскаспийского газопровода и другие возможности стратегического партнерства.

В рамках мероприятия также состоятся деловые встречи представителей иностранных компаний с руководителями государственных структур и предприятий нефтегазового комплекса страны.

Место проведения конференции OGT-2018: г. Ашхабад, Конференц-зал Торгово-промышленной палаты Туркменистана, по адресу: проспект Чандыбиль, 143.

Подробную информацию о конференции можно найти на сайте www.ogt-tm.org, а также связавшись с нами по электронной почте: dubrovina.i@ogt-tm.org, info@ogt-tm.org или по телефону: +99312211623, +99363072992.

Факты: Туркменистан занимает одно из лидирующих мест в мире и 2-е на пространстве СНГ (после России) по запасам природного газа.

Месторождение «Галкыныш» входит в число крупнейших месторождений мира. По последним данным, запасы природного газа данного месторождения насчитывают 26,2 трлн. кубических метров.

В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана в 2030 году планируется довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров, нефти - до 110 миллионов тонн.

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