Стартовал проекта о снятии производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса

14 сентября 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Старт реализации крупного инвестиционного проекта на Карачаганакском месторождении - проекта о снятии производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса (СПОГ) дан 13 сентября 2018 года, передают казахские СМИ со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Соглашение о реализации подписано между полномочным органом РК - ТОО «PSA» при поддержке Министерства энергетики РК и акционерами проекта в лице компаний Эни, Шелл, Шеврон, Лукойл и КазМунайГаз (Консорциум). Благодаря проекту СПОГ будет поддерживаться максимальный уровень добычи на месторождении Карачаганак.

Этот проект будучи одним из крупнейших инвестиционных проектов с бюджетом в 1,1 млрд. долларов США, обеспечит поступление дополнительных доходов в бюджет Республики Казахстан в размере более 3,2 млрд. долларов США в период до 2037 года. В рамках реализации данного проекта минимальная доля казахстанского содержания в закупе товаров, работ и услуг составит 40% и 75% при найме персонала.

Указанный проект позволит перерабатывать дополнительные объемы сырого газа до 4 млрд. кубометров в год. Данные объемы газа будут использованы для обратной закачки в пласт для максимизации уровня добычи жидких углеводородов, дополнительный прирост которых составит около 10 млн. тонн.

Он также послужит ресурсом для реализации последующих инвестиционных проектов на месторождении.

В настоящее время проект находится на стадии промыслового обслуживания Этапа 2, который характеризуется поддержкой достигнутого на Этапе 2 ежегодных объемов добычи порядка 11 млн. тонн жидких углеводородов и 16,5-17,5 млрд. кубометров газа. С начала действия ОСРП на месторождении было добыто порядка 193,8 млн. тонн нефти и 255,8 млрд. кубометров газа. Обратная закачка газа в пласт за аналогичный период времени составила порядка 101,8 млрд. кубометров.

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