Азербайджанская нефть 14 сентября незначительно подешевела

14 сентября 2018 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в четверг составила 79,69 доллара за баррель, что на 1,81 доллара меньше показателя среды, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 13 сентября составила 78,96 доллара за баррель, снизившись на 1,81 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 76,3 доллара за баррель, что на 1,62 доллара меньше показателя среды.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 сентября составила 77,6 доллара за баррель, что на 1,59 доллара меньше предыдущего показателя.

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