В Малайзии обсуждается возможность возобновления деятельности Petronas в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения между Малайзией и Узбекистаном могут быть расширены благодаря росту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе посредством возобновления присутствия компании Petroliam Nasional Berhad (Petronas) в нефтегазовом секторе Узбекистана.

Об этом говорится в статье «Новые правительства Малайзии и Узбекистана за дальнейшее расширение двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в нефтегазовой промышленности», опубликованной малайзийским информационным агентством Berita Nasional Malaysia (BERNAMA).

По мнению автора статьи, исходя из нынешней политической и экономической ситуации в обеих странах, возможное восстановление деятельности Petronas в Узбекистане является требованием времени в свете осуществляемых широкомасштабных реформ в республике за последние два года под руководством президента Шавката Мирзиёева.

Отмечается, что с момента принятия специального указа в прошлом году, предусматривающего свободную конвертацию валюты для юридических и физических лиц, инвестиционный климат Узбекистана стал более привлекательным для иностранных инвесторов.

Издание подчеркивает тот факт, что нефтегазовая сфера играет ключевую роль в развитии национальной экономики Узбекистана. На сегодня, наряду с инвестиционными проектами, республика предлагает иностранным инвесторам приобрести долю государства в компаниях данной отрасли для модернизации действующих производственных мощностей и внедрения энергоэффективных технологий и передового зарубежного опыта.

Отметим, что BERNAMA является главным информационным агентством Малайзии и имеет широкую корреспондентскую сеть как на территории Малайзии, так и за рубежом (Сингапур, Индонезия, Филиппины, Бангладеш, США, Великобритания, Индия, Австралия, Канада).

Напомним, что Petronas ранее участвовала в реализации ряда проектов в нефтегазовой сфере Узбекистана. В 2008 году Petronas и «Узбекнефтегаз» парафировали соглашение по Сурханскому инвестиционному блоку в Сурхандарьинской области. В 2010 году правительство Узбекистана и Petronas подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по разработке нефтегазовых месторождений Бойсунского инвестблока сроком на 35 лет. Однако уже в мае 2011 года Petronas вышла из состава международного консорциума по разведке и разработке в узбекской части акватории Аральского моря в рамках СРП, а в июне 2011 года снизила свою долю участия с 33,3 процента до 11 процентов в проекте строительства завода по производству синтетического топлива на юге Узбекистана.

В апреле 2013 года Petronas прекратила геологоразведочные работы на инвестиционном блоке в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана ввиду оптимизации бизнеса в республике. А в мае 2014 года компания вышла из двух СРП в Узбекистане - по Байсунскому инвестиционному блоку и Устюрту.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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