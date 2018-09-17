Новак: ОПЕК+ может обсудить увеличение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки

ОПЕК+ на предстоящей встрече в Алжире может обсудить возможность увеличения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Я думаю, что у нас есть возможность обсуждать любые сценарии развития ситуации. Нужно будет смотреть ситуацию и наиболее целесообразные действия", - сказал Новак.

По словам министра, соглашение действует до конца года, договоренности соблюдаются. "В августе у нас исполнение составило 108%. То есть мы даже не полностью восстановили добычу, если говорить совокупно. Поэтому будем обсуждать эту ситуацию и будем смотреть, что будет с прогнозными объемами предложения в четвертом квартале и спросом, с учетом безусловно не только стран, входящих в соглашение (ОПЕК+), но и стран, которые не входят в соглашение", - отметил глава Минэнерго РФ.

23 сентября двадцать стран, входящих в альянс ОПЕК+, планируют посетить заседание министерского мониторингового комитета в Алжире, сообщил ранее ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК. Это самое большое число участников для встречи такого формата за всю историю сделки. Встречи министров комитета проходят раз в два месяца с начала 2017 года, когда начало действовать соглашение об ограничении добычи. В состав комитета входят только шесть стран - Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман.

Комитет наделен функцией рекомендовать всем странам ОПЕК + меры по совместному регулированию рынка нефти. Так, на последнем заседании в Вене в июне он рекомендовал смягчить действующие ограничения и поднять добычу на 1 млн баррелей в сутки из-за падения добычи в Иране, Венесуэле, Мексике и Ливии. Также комитет подводит текущие итоги исполнения сделки.

30 сентября 2016 года на встрече в Алжире будущий состав ОПЕК+ достиг предварительных договоренностей об установлении ограничений добычи нефти. Через два месяца - в ноябре - страны ОПЕК подписали соответствующее соглашение, а 10 декабря к ним присоединились несколько не входящих в картель стран, в том числе Россия. Вместе они тогда договорились сократить добычу с января 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Впоследствии соглашение дважды продлевалось, сейчас оно действует до конца 2018 года.

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