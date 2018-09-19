CNPC рассчитывает на поставки узбекского газа по четвёртой ветке газопровода «ЦА-Китай»

БАКУ /Trend/ - АО «Узбекнефтегаз» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) обсудили в Ташкенте вопросы поставки узбекского природного газа в зимний период и в 2019 году, а также поставки узбекского «голубого топлива» для четвертой ветки газопровода «Узбекистан-Китай», сообщили в пресс-службе «Узбекнефтегаз».

Китайскую делегацию на переговорах возглавил вице-президент CNPC Хоу Цицзюн.

В ходе встречи Хоу Цицзюнь подчеркнул, что с нетерпением ждет результаты испытания скважины М15 на месторождении Мингбулак. По словам вице-президента, данный проект контролирует лично директор корпорации CNPC Ван Илин.

Также, китайской стороной было внесено предложение о расширении инвестиционного сотрудничества в области проведения геологоразведочных работ на перспективных инвестиционных блоках Узбекистана. По итогам встречи были определены дальнейшие действия сторон по всем вышеизложенным вопросам двустороннего инвестиционного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что газопровод «Центральная Азия-Китай», поставляющий газ из Туркменистана в Китай, работает почти на полную мощность в нынешнем состоянии, и Пекину, вероятно, придётся искать дополнительные источники и пути поставок газа.

В связи с этим эксперт по Центральной Азии Брюс Панниер сообщил Trend, что ветки «A», «B» и «C» сети центральноазиатских трубопроводов приближаются к использованию полной мощности, и есть планы по строительству ветки «D».

Ветка «D», по словам эксперта, увеличит пропускную способность ещё на 25-30 миллиардов кубических метров; однако реализация данных планов отстаёт от графика как минимум на четыре или пять лет.

Ранее Панниер также сообщал Trend, что Китай профинансирует большую часть железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, поскольку одна из основных целей Пекина связана с выходом к нефтяному месторождению «Мингбулак» в узбекской части Ферганской долины, которое помогают разрабатывать китайские компании (CNPC).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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