Ровнаг Абдуллаев рассказал о ходе строительства газохимического комплекса SOCAR GPC (Версия 2)

19 сентября 2018 15:10 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. Первая версия в 12:55

БАКУ /Trend/ - Завершены первичные инженерные и проектные работы по проекту газохимического комплекса SOCAR GPC .

Об этом в среду, в ходе мероприятия, посвященного Дню Нефтяника в Азербайджане, сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

«Комплекс станет очередным вкладом в развитие химической промышленности Азербайджана. В настоящий момент по этому поводу продолжаются переговоры с зарубежными инвесторами. Первичные инженерные работы и работы по проектированию уже завершены», - сказал Абдуллаев.

Ранее сообщалось, что строительство комплекса SOCAR GPC, состоящего из газоперерабатывающего и полимерного заводов, планируется начать в конце 2018 - начале 2019 года. Комплекс будет располагаться в поселке Сангачал на территории 305 гектаров, причем 250 гектаров будет отведено только для строительства. Стоимость проекта, по первоначальным оценкам, составляет приблизительно 4 миллиарда долларов.

Президент SOCAR также сообщил, что компания в ближайшие годы намерена расширять продажи сжатого природного газа (CNG).

«В текущем году SOCAR сделал первые шаги по формированию рынка сжатого природного газа в Азербайджане. CNG в стране пока используется мало, однако мировой спрос на него стремительно растет. Прогнозируется, что до 2025 года, мировой спрос вырастет в четыре раза. В этой связи, SOCAR обозначил расширение продаж CNG в качестве перспективного направления», - сказал Абдуллаев.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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