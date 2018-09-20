Азербайджан должен использовать приобретенный в нефтегазовой сфере опыт для развития альтернативной энергетики - министр

БАКУ /Trend/ - Опыт, приобретенный Азербайджаном в сотрудничестве с зарубежными нефтегазовыми компаниями, должен быть использован в сфере альтернативной энергетики.

Об этом на седьмом международном форуме Caspian Energy 2018 заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Для использования возобновляемых источников энергии в настоящее время создается законодательная база. Продолжаются реформы для привлечения в эту сферу частного сектора, зарубежных инвестиций, создания конкурентоспособной среды", - отметил Шахбазов.

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