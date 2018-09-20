Корейская компания поможет усовершенствовать контроль потребления электроэнергии в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - 19 сентября текущего года между АО «Узбекэнерго» и компанией KT Corporation (Корея) подписано дополнительное соглашение по реализации проекта «Автоматизированная система учета и контроля потребления электроэнергии», передаёт "UzDaily.uz".

Проект реализуется при финансировании Азиатского банка развития. Реализация проекта предусмотрена в Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях. Следует отметить, что подписанное дополнительное соглашение создаст условия для реализации проекта по всей территории страны.

Реализация проекта «Автоматизированная система учета и контроля потребления электроэнергии» приведет к сокращению потерь при поставке электроэнергии и предотвращению роста задолженности за электроэнергию, поставляемое потребителям.

На церемонии подписания приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Узбекистане Юнь Ву Квон, руководство компаний "KT Corporation", Госкоминвестиций и АО «Узбекэнерго».

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