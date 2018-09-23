Процесс реализации соглашения ОПЕК+ можно считать удовлетворительным - министр (ФОТО)

23 сентября 2018 21:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ пока еще не является стопроцентным, но процесс реализации можно считать удовлетворительным. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, принимавший участие в заседании ОПЕК в Алжире.

По словам Шахбазова, обязательства стран ОПЕК+ в июле выполнены на 109 процентов, а в августе – на 129 процентов. По сравнению с майскими показателями эти цифры - значительное достижение для сбалансирования рынка.

Общее мнение стран, входящих и не входящих в ОПЕК, отметил министр, заключается в том, что нынешний подход к повышению объемов производства позволит сохранить до конца года достигнутые результаты.

Отметим, что на десятом заседании Cовместного мониторингового комитета министров ОПЕК+ в Алжире состоялась презентация Совместной технической комиссии по добыче нефти в августе и заслушан отчет ОПЕК о тенденциях развития мирового нефтяного рынка. Также был оценен уровень реализации и влияние на рынок решения об увеличении ежесуточной добычи нефти на один миллион баррелей, принятого на четвертом заседании министров стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 23 июня 2018 года.

На нынешнем заседании была подчеркнута важность скоординированных действий и непрерывного регулирования для полного исполнения обязательств в рамках июньского соглашения. Участники заседания также сочли целесообразным вновь проанализировать рынок в 2019 году и принять адекватные решения.

(Текст: Турал Туран)

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