Оглашена дата следующей встречи ОПЕК+

24 сентября 2018 09:17 (UTC+04:00)

Мониторинговый комитет ОПЕК + изучит прогноз ситуации на нефтяном рынке на следующий год и оценит необходимый уровень добычи нефти участниками соглашения, сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение было дано комитету по итогам встречи министров стран соглашения, которая прошла в Алжире в воскресенье.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 11 ноября, уточнили в Минэнерго. Источник ТАСС в ОПЕК сообщал, что следующая очередная конференция картеля пройдет 6 декабря в Вене, а 7 декабря будет проведена встреча в составе ОПЕК+.

"Министерский комитет поручил СТК [Совместному техническому комитету] продолжить отслеживать ситуацию на нефтяном рынке и уровень исполнения Декларации о сотрудничестве [стран ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК] в свете цели по исполнению договоренности на 100%, а также изучить прогноз на 2019 год и представить предложения по определению объема добычи нефти, который позволил бы избежать утраты рынком равновесия в следующем году", - говорится в сообщении Минэнерго РФ, опубликованном на его сайте по итогам встречи.

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