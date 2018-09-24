Цена Brent достигла пика с ноября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла $80,69 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

В последний раз цена нефти Brent находилась на этом уровне 24 ноября 2014 года.

В воскресенье министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году.

По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ соберет экстренную встречу в ноябре.

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