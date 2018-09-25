Мамедъяров: До 2020 года Азербайджан планирует поставить газ с месторождения «Шах Дениз» в ЕС

БАКУ /Trend/ - До 2020 года газ с месторождения «Шах Дениз» планируется поставить в ЕС.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе неофициальной встречи Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества, проводимой в Нью-Йорке, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

Министр отметил, что энергетическое сотрудничество составляет основу процессов регионального сотрудничества, и особо подчеркнул роль проектов «Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Баку-Тбилиси-Эрзурум» в укреплении сотрудничества.

«В настоящее время мы работаем над «Южным газовым коридором», состоящим из Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) трубопроводов. До 2020 года мы планируем поставить азербайджанский газ с месторождения «Шах Дениз» в ЕС. Реализация этих энергопроектов способствует диверсификации энергопоставок, а также увеличит энергообеспечение и транспортировку в регионе и за его пределами», - сказал Мамедъяров.

Отметим, что «Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов, и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор», а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» - с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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