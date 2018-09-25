Канадские компании готовы инвестировать в нефтегазовые компании Казахстана

25 сентября 2018 15:09 (UTC+04:00)

Ряд канадских компаний из провинции Альберта в Канаде готовы открыть свои компании в Казахстане и инвестировать в нефтегазовую и энергетическую отрасль страны. Об этом на конференции поделился генеральный директор по торговле и инвестициям правительства провинции Альберта Лоран Оже, передает "Казинформ".

В Алматы делегация из Канады прибыла в рамках казахстанской международной выставки "KEOGE" - "Нефть и газ".

"Альберта - это одна из 10 провинций в Канаде, где развит нефтегазовый и энергетический сектор. Провинция является третьим по значимости в мире местом по добыче нефти и газа, использующим самые высокие технологии. Мы бы хотели показать наши возможности в этой отрасли, а также изучить казахстанский опыт в рамках сотрудничества в этой области. Вероятно, после изучения опыта в рамках выставки наши компании захотят открыть свои представительства в Казахстане", - сказал Лоран Оже.

Напомним, что четыре года назад канадские нефтедобытчики уже открывали свои компании в Казахстане.

Отметим, что конференция была организована Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии в рамках казахстанско-канадского Делового совета.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетическом и нефтегазовом секторах с казахстанской ассоциацией "Kazenergy".

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