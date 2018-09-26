Нефть дешевеет после существенного роста с начала недели

26 сентября 2018 10:14 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после роста с начала текущей недели до максимумов с 2014 года на фоне заявлений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Cтоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до 81,16 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,19%, до 72,14 доллара за баррель.

С начала недели стоимость "черного золота" уверенно росла и достигала максимальных отметок с ноября 2014 года, поскольку инвесторы отыгрывали итоги заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире. Комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное — сохранить достигнутый баланс рынка.

Коррекция на мировом рынке нефти происходит в среду после того, как спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США перед введением нефтяных санкций против Ирана убедятся, что на рынке достаточно нефти, чтобы не спровоцировать повышения цен. Санкции США, охватывающие нефтяной сектор Ирана, должны вступить в силу в начале ноября.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на еженедельные данные Американского института нефти (API), согласно которым за неделю по 21 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,9 миллиона баррелей, до 400 миллионов баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,28 миллиона баррелей после сокращения на 2 миллиона баррелей неделей ранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Египта заявил о наличии недостатков в деятельности ООН
Арабские страны 09:45
Болтон: МАГАТЭ нужно проверить в Иране объекты, указанные разведкой Израиля
Израиль 09:35
Госдеп: Попытки обойти санкции США против Ирана являются контрпродуктивными
США 09:23
США считают, что у Ирана должна быть мирная ядерная программа
США 07:40
Мун Чжэ Ин: войска США нужны на полуострове даже в случае объединения Кореи
Другие страны 06:46
США пытаются сделать международные институты неэффективными, заявил Роухани
Политика 02:55
Лента новостей
В Турции прогремел взрыв, есть пострадавший
Турция 10:30
АБР сохранил прогнозы по росту экономики Азербайджана
Бизнес 10:27
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 10:09
TAP позволит снизить стоимость газа для итальянских семей - управляющий директор
Энергетика 10:03
БелАЗ по итогам года увеличит производство самосвалов на 30%
Беларусь 10:02
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
Тендеры 10:01
Председателем Сената Италии дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Политика 10:00
"БВШН увлекла профессией инженера и девушек"
Общество 09:57
В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки
Бизнес 09:53