Азербайджан приглашает новые страны присоединиться к энергокоридору «Север-Юг» (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:00)

БАКУ /Trend/ - К проекту энергетического коридора «Север-Юг» могут присоединиться и другие заинтересованные страны.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев на круглом столе «Промышленность и энергетика: перспективы двухстороннего сотрудничества», проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

«Мы считаем, что для усиления сотрудничества [с Россией] хорошо было бы построить новую линию электропередач. Сейчас в этом направлении ведутся переговоры. Этот проект послужит созданию нового энергетического коридора "Север-Юг"», - сказал замминистра.

Он напомнил, что замминистра Азербайджана, России и Ирана встречались для обсуждения этого вопроса, был подписан соответствующий протокол.

«Это очень перспективное направление», - добавил он.

В Баку в четверг проходит IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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