Минэнерго Турции продлил лицензию двух компаний на разведку нефти и газа

28 сентября 2018 10:29 (UTC+04:00)

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