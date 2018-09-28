В Греции и Албании очищено 99% территории под газопровод TAP

БАКУ/Trend/ - В Греции и Албании очищено 99 процентов территории по маршруту Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, говорится в сообщении консорциума по строительству трубопровода (TAP AG).

В TAP AG сообщили, что 97 процентов стальных труб сварены и 89 процентов стальных труб уложены в землю в рамках проекта.

«Около 72 процентов земли по маршруту трубопровода в Греции и Албании находятся в процессе восстановления. Около 650 оливковых деревьев в рамках строительства TAP уже перемещены в хранилище в Южной Италии», - говорится в сообщении консорциума.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Отметим, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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