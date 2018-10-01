ЕБРР окажет поддержку зелёной энергетике в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) принял новую стратегию для Узбекистана на 2018-2023 годы, передаёт "UzDaily.uz".

Документ был одобрен Советом директоров ЕБРР. В документе говорится, что стратегия направлена на создание открытой, интегрированной и ориентированной на экспорт экономики.

Банк отмечает, что приоритетами правительства Узбекистана являются сокращение присутствия государства в экономике, улучшение бизнес-среды и привлечение прямых иностранных инвестиций.

ЕБРР в рамках новой стратегии будет повышать конкурентоспособность за счет усиления роли частного сектора. В частности, банк будет оказывать поддержку малого и среднего бизнеса и в развитии местных рынков капитала и укреплении финансовых институтов.

Финансовый институт также намерен оказать поддержку в приватизации государственных предприятий и улучшении инвестиционного климата в Узбекистане.

Банк будет оказывать содействие зеленой энергетике и эффективному использованию ресурсов. Банк планирует помочь Узбекистану в реализации потенциала в области возобновляемых источников энергии.

ЕБРР и Узбекистан намерены сотрудничать в сфере энергетической безопасности, повышении эффективности производства и поставок электроэнергии и рекультивации урана.

Банк также будет финансировать проекты по улучшению транспортной инфраструктуры страны и связи с региональными сетями. ЕБРР будет поддерживать региональное энергетическое сотрудничество.

Банк планирует мобилизовать экспортную активность предприятий и финансовых институтов Узбекистана через свою программу по содействию торговле (TFP).

В рамках стратегии ЕБРР окажет содействие Узбекистана в повышение туристического потенциала и инфраструктуры.

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