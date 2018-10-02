Оглашен ожидаемый объем поставок газа в рамках TANAP до конца 2018 года

БАКУ /Trend/ - В этом году по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию будет поставлен один миллиард кубометров газа, сказал турецкому агентству Anadolu генеральный директор компании SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

По его словам, по этому газопроводу в Турцию уже поставлен газ в объеме 400 миллионов кубометров.

«В 2019 году по TANAP в Турцию будет поставлено два миллиарда кубометров газа, в 2020 году – четыре миллиарда, а в 2021 году – шесть миллиардов. Строительство второй фазы проекта завершено на 97 процентов, и во второй половине 2019 года TANAP будет подключен к Трансадриатическому газопроводу», - сказал Гахраманов.

Говоря о других проектах Азербайджана в Турции, он напомнил, что в ноябре состоится церемония ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода STAR. Завод заработает в полную мощность с января 2019 года.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.