Азербайджан незначительно увеличит добычу нефти до конца 2018 года

3 октября 2018 11:04 (UTC+04:00)

Добыча нефти в Азербайджане немного вырастет к концу 2018 года по сравнению с текущим уровнем. Об этом, как передает Reuters, сообщил в среду находящийся в Москве министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В сентябре объём производства сырья в Азербайджане практически не изменился к августу и составил 773 000 баррелей в сутки, сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

Шахбазов добавил, что рост добычи нефти обеспечат увеличение производства газового конденсата и инвестиций.

Отметим, что в августе ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 774 тысячи баррелей, из которых 716 тысяч пришлось на нефть, а 58 тысяч - на конденсат, было экспортировано 19 тысяч баррелей нефти.

В январе Азербайджан добывал в среднем 814,6 тысячи баррелей в сутки, в феврале - 806 тысяч баррелей, в марте – 794 тысячи баррелей, в апреле - 785,7 тысячи баррелей, в мае - 801 тысячу баррелей, в июне - 792 тысячи баррелей, в июле 773 тысячи баррелей.

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