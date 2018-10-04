Энергетическая компания ОАЭ построит в Узбекистане ветряную и солнечную электростанцию

БАКУ /Trend/ - Эмиратская компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) построит в Узбекистане ветряную и солнечную электростанцию, говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между энергетической компанией и Госкоминвестиций в рамках узбекско-эмиратского бизнес-форума в Ташкенте.

Соглашение предусматривает партнерство сторон в сфере развития возобновляемых источников энергии, и, в частности, строительство ветряной и солнечной электростанций.

Энергетическая компания Masdar, со штаб-квартирой в эмирате Абу-Даби (ОАЭ), ставит перед собой амбициозную цель развития и продвижения экологически чистой энергетики, как в пределах эмирата, так и во всем мире, и является важной составляющей по реализации плана диверсификации экономики ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Объединённые Арабские Эмираты в рамках узбекско-эмиратского бизнес-форума в Ташкенте подписали соглашение о создании Фонда прямых инвестиций с капиталом в 1 миллиард долларов.

Отметим, что в первой половине 2018 года товарооборот между Узбекистаном и ОАЭ составил 58,5 миллиона долларов, из которых 22,5 миллиона долларов пришлось на долю экспорта в ОАЭ, 36,0 миллиона долларов – на долю импорта. В республике на данный момент действует 88 предприятий с участием капитала из ОАЭ.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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