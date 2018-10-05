Цены на азербайджанскую нефть возобновили рост

5 октября 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в четверг составила 87,51 доллара за баррель, что на 0,55 доллара больше показателя среды, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light четвертого октября составила 86,71 доллара за баррель, подорожав на 0,56 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 83,56 доллара за баррель, что на 0,55 доллара больше показателя среды.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого октября составила 86,16 доллара за баррель, что на 0,43 доллара больше предыдущего показателя.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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