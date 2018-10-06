Индия продолжит закупать иранскую нефть вопреки санкциям США

Индия закупит в ноябре более 1 миллиона тонн иранской нефти, несмотря на вступление в действие 4 ноября санкций США против Тегерана. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Нефтепереработчики разместили заявки на ноябрь на поставку 1,25 миллиона тонн (около 9 миллионов баррелей) нефти из Ирана", - приводит агентство слова одного из своих источников. "Индия продолжает взаимоотношения с обоими ключевыми партнерами в сфере энергетики - Ираном и США", - сказал второй источник.

По данным агентства, Indian Oil Corporation получит из Ирана 6 миллионов баррелей нефти, Mangalore Refinery and Petrochemicals (дочерняя компания крупнейшей государственной нефтегазовой корпорации Индии Oil and Natural Gas Corporation) поставит из Ирана 3 миллиона баррелей.

В октябре поставки в Индию нефти из Ирана составят 10 миллионов баррелей. Объем ее закупок в ноябре будет меньшим, отмечает агентство. В период действия предыдущего раунда санкций США против нефтяной отрасли Ирана в 2012-2015 годах. Индия продолжала покупать нефть в Иране, хотя значительно сократила их объемы, чтобы избежать ответных мер со стороны Соединенных Штатов.

"Пока рано говорить, как Индия будет осуществлять расчеты в торговле с Ираном", - заявил первый источник Рейтера. Он отметил, что Индия может рассмотреть возможность платить за иранскую нефть в своей валюте - рупиях.

Второй источник сказал, что Индия может использовать механизм расчетов сделок с Ираном, который до ноября намерен создать Евросоюз. "Раньше не было европейского канала, - сообщил второй источник. - На этот раз Европа не работает вместе с США, так что мы намерены выработать механизм".

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