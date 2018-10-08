Российское рейтинговое агентство огласило свои прогнозы по ценам на нефть

8 октября 2018 15:24 (UTC+04:00)

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