Total E&P может провести геологоразведку на инвестблоках в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - «Узбекнефтегаз» и французская компания Total E&P заключили оглашение о сотрудничестве, предусматривающее изучение возможности совместного проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках в Узбекистане, сообщили в узбекской компании.

Подписание документа состоялось во время встречи и.о. председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Бахрома Ашрафханова с президентом компании Total E&P Арно Брёйяк в рамках подготовки к официальному визиту президента Узбекистана во Францию.

В рамках соглашения будет создана совместная рабочая группа, которая по итогам изучения предоставит конкретные предложения для дальнейшего развития сотрудничества.

Сообщается, что подписание данного соглашения даст импульс для развития плодотворного сотрудничества между компаниями двух стран в нефтегазовой отрасли.

Ранее стороны подписали соглашение о конфиденциальности для ознакомления представителей Total E&P с перспективными инвестиционными блоками Узбекистана.

Отметим, что компания Total E&P функционирует более чем в 130 странах мира, и имеет около 100 тысяч сотрудников. Компания ежегодно добывает около 130 миллионов тонн нефти. Рыночная капитализация компании составляет 162,78 миллиарда долларов. Помимо добычи, компания осуществляет нефтепереработку и владеет сетью АЗС, а также рядом предприятий химической индустрии.

Отметим, что в январе-августе 2018 года торговый оборот между Узбекистаном и Францией составил 195,1 миллиона долларов, из которых 117,3 процента приходятся на экспорт из Узбекистана, а 77,8 – на импорт из Франции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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