21-ой энергетической компании были предоставлены лицензии на деятельность в Турции

9 октября 2018 11:43 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Россия, Турция и Иран согласуют работу конституционной комиссии с де Мистурой
Иран 09:14
Трамп обеспокоен судьбой пропавшего в Турции саудовского журналиста
США 04:49
Азербайджанская компания огласила объемы реализации солнечных панелей в стране
Энергетика 8 октября 17:27
Завершается вывод тяжелых вооружений в Идлибе
Арабские страны 8 октября 15:57
США и Турция приобретают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 8 октября 10:04
Разведка Турции выясняет вопрос исчезновения саудовского журналиста - Эрдоган
Турция 8 октября 09:39
Лента новостей
Турция, Россия и Иран смогли предотвратить кризис в сирийском Идлибе - спикер парламента
Турция 12:00
Оборот наличности в Азербайджане значительно сократиться - Центробанк
Бизнес 11:55
Кямран Алиев: Без совместной деятельности борьба с коррупцией будет неэффективной
Общество 11:55
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития за 9 месяцев и предстоящим задачам (ФОТО)
Политика 11:51
На центральном перекрестке в Баку нанесена первая желтая «вафельница»
Общество 11:51
В Азербайджане стартуют официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max
ИКТ 11:49
МВФ: Инфляция в Азербайджане будет одной из самых низких в регионе
Бизнес 11:44
БВШН завоевала первые три места на Олимпиаде роботов
ИКТ 11:42
МВФ огласил прогнозы по росту экономики Узбекистана до 2024 года
Бизнес 11:38