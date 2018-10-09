Узбекистан определился с потенциальной площадкой для строительства атомной электростанции

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане выбрали потенциальную площадку для строительства атомной электростанции (АЭС), передаёт "Подробно.uz".

Этим местом стало озеро Тудакуль, расположенное на границе Навоийской и Бухарской областей.

"Сейчас возле озера Тудакуль исследуется 3-4 потенциальных места. Это необходимо, чтобы выбрать наиболее подходящее. В основном, речь идет о выборе места с лучшими характеристиками почвы, чтобы она была устойчивая и скалистая. Для этого выбраны площадки как на восточном, так и западном берегу. Сейчас ведутся геологические работы, бурятся более 50 скважин. По окончанию исследований будет выбрано лучшее место", – сообщил заместитель директора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана Ильхам Садыков.

По его словам, на первоначальном этапе проекта строительства АЭС было выбрано 70 площадок по всей стране, затем в марте отобрали 10 участков.

Напомним, что в Узбекистане планируется построить станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Сдача их в эксплуатацию запланирована до 2028 года.

В результате запуска атомной электростанции будет сэкономлено 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в Узбекистан будет поступать 550-600 миллионов долларов в год. Кроме того, объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого из-за сжигания природного газа, сократится на 3 миллиона тонн в год.

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