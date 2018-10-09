Азербайджан и Германия могут расширить сотрудничество в сфере энергетики (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:08)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Германией налажено разностороннее сотрудничество в области энергетики, и имеются все возможности для его расширения.

Об этом во вторник в ходе германо-азербайджанского бизнес-форума по энергетике и ИКТ сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов.

"Как известно, компания Uniper является одним из покупателей азербайджанского газа в рамках проекта "Шах Дениз-2". Компания будет закупать газ, полученный с месторождения в объеме 1,5 миллиарда кубометров на протяжении 25 лет, начиная с 2020 года. Подписанное недавно новое соглашение в областях добычи нефти и газа, повышения энергоэффективности, применения новых технологий, оптимизации энергопотребления и снижения карбоновой эмиссии внесет вклад в развитие этой сферы в Азербайджане. Действующее с 2016 года совместное предприятие SOCAR-Uniper на основе германских технологий проводит модернизацию на предприятиях ПО "Азеркимья". Существуют большие возможности для участия Uniper в проекте модернизации и реконструкции в Баку и на Абшеронском полуострове газораспределительной сети, использовании, оптимизации и управлении электростанциями", - сказал Аббасов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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