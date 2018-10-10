Земляные работы завершены на 97% территории по маршруту TAP в Греции и Албании

10 октября 2018 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рытье траншей для укладки трубопровода завершено примерно на 97 процентах территории по маршруту Трансадриатического трубопровода (TAP) в Греции и Албании, говорится во вторник в сообщении консорциума TAP AG.

Согласно информации, это составляет более 744 километров из 765-километрового маршрута TAP в указанных странах.

Отметим, что TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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