Страны ОПЕК в сентябре выполнили условия венского соглашения на 121%

Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 0,15 миллиона баррелей по сравнению с августом — до 32,78 миллионов баррелей нефти в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на 121 процент. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), передает в пятницу РИА Новости.

МЭА также изменило показатель исполнения сделки странами картеля в августе: согласно предыдущему докладу, оно составляло 115 процентов, теперь оно скорректировано до 118 процентов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

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