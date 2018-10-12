Оглашена дата открытия НПЗ STAR

12 октября 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальная церемония открытия нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR, запланирована на 19 октября.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод выйдет на полную производственную мощность в январе 2019 года.

На НПЗ STAR будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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