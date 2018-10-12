Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение по разработке нового перспективного блока на Каспии

12 октября 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердил соглашение, заключенное между азербайджанской госкомпанией SOCAR и британской BP о разделе продукции для совместной разведки и разработки на блоке D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия.

Напомним, что соглашение между компаниями было подписано 26 апреля текущего года.

По договору, рассчитанному на 25 лет, 50 процентов доли участия будет принадлежать BP, которая станет оператором на период разведки, а остальные 50 процентов - SOCAR.

Блок D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия охватывает структуру на глубине моря до 300 метров при глубине продуктивного пласта в интервале 3000 - 5000 метров.

В мае 2016 года SOCAR и BP подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения геологоразведочных работ на потенциально перспективных структурах блока D230.

Подписанный меморандум предоставлял BP исключительное право на ведение с SOCAR переговоров в связи с заключением соглашения по геологоразведке и разработке блока D230.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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