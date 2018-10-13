Цены на азербайджанскую нефть снизились

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 82 доллара за баррель, что на 0,45 доллара меньше показателя за четверг, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 12 октября составила 81,19 доллара за баррель, подешевев на 0,44 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 78,54 доллара за баррель, что на 0,11 доллара меньше показателя четверга.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 октября составила 80,86 доллара за баррель, что на 0,43 доллара меньше предыдущего показателя.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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