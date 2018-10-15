Мировая цена на нефть выросла более чем на 1%

15 октября 2018 10:37 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть выросли уже более чем на 1 процент, инвесторы обеспокоены внешнеполитическими трениями после исчезновения саудовского журналиста в Турции, свидетельствуют данные торгов, передает в понедельник РИА Новости.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,21 процента, до 81,4 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04 процента, до 72,08 доллара за баррель.

"Рынок вновь выразил опасения по поводу геополитических рисков на Ближнем Востоке после… комментариев США и Саудовской Аравии по поводу исчезновения саудовского журналиста, что привело к росту цен", — рассказал СМИ аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо (Wang Xiao).

Отметим, что в воскресенье Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций. Саудовская Аравия, наряду с США и России, является одним из мировых лидеров по уровню добычи нефти. По данным доклада ОПЕК, добыча в этой стране в сентябре составила более 10,5 миллиона баррелей в сутки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ташкент и Москва подпишут соглашения и контракты на $20 млрд
Бизнес 10:55
В Казахстане большинство денежных переводов осуществляется в Россию
Экономика 10:46
Россия и Афганистан закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 10:19
Казахстан обошёл Россию по числу новых мигрантов из Узбекистана
Бизнес 10:08
Россия вновь на первом месте по количеству новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 09:21
Специалисты РФ и Сирии обсудят в октябре вопрос восстановления сирийских железных дорог
Арабские страны 09:12
Лента новостей
В школе Баку открывается лаборатория по робототехнике
ИКТ 11:16
Международный банк Азербайджана укрепил рыночные позиции
Бизнес 11:16
Китайская экономическая делегация прибудет в одну из провинций Ирана
Экономика 11:16
Туркменистан сотрудничает со Всемирной таможенной организацией
Бизнес 11:10
Туркменистан и Бельгия обсуждают перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 11:06
PASHA Bank открыл новый филиал “Landmark”
Бизнес 11:06
Ташкент и Москва подпишут соглашения и контракты на $20 млрд
Бизнес 10:55
Азербайджанская гимнастка завоевала «серебро» на международном турнире
Общество 10:50
SOCAR назвала ноябрьские объемы отгрузки нефти из Джейхана
Энергетика 10:49