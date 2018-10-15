Мировая цена на нефть выросла более чем на 1%

Мировые цены на нефть выросли уже более чем на 1 процент, инвесторы обеспокоены внешнеполитическими трениями после исчезновения саудовского журналиста в Турции, свидетельствуют данные торгов, передает в понедельник РИА Новости.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,21 процента, до 81,4 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04 процента, до 72,08 доллара за баррель.

"Рынок вновь выразил опасения по поводу геополитических рисков на Ближнем Востоке после… комментариев США и Саудовской Аравии по поводу исчезновения саудовского журналиста, что привело к росту цен", — рассказал СМИ аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо (Wang Xiao).

Отметим, что в воскресенье Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций. Саудовская Аравия, наряду с США и России, является одним из мировых лидеров по уровню добычи нефти. По данным доклада ОПЕК, добыча в этой стране в сентябре составила более 10,5 миллиона баррелей в сутки.

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