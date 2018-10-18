Цена на нефть колеблется на неоднозначной статистике по запасам и добыче в США

18 октября 2018 10:36 (UTC+04:00)

Цены на нефть в четверг утром колеблются без единой динамики после выхода неоднозначной статистики минэнерго США по запасам и добыче сырья. Как передает ПРАЙМ, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07 процента — до 79,99 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – также на 0,07 процента, до 69,7 доллара за баррель (в среду показатель опустился ниже 70 долларов впервые с 21 сентября). Цены на нефть показывают высокую волатильность. Ранее в четверг нефть обеих марок дорожала, а в среду вечером цены обвалились на 2-3 процента.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране (без учета стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 12 октября, подскочили на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6 процента — до 416,4 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста только на 1,6 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов при этом снизились, а запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли.

Негатив сдерживает статистика по добыче в США: она сократилась на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлой неделей – до 10,9 миллиона баррелей в день.

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