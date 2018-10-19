Открытие НПЗ STAR является знаменательным событием для Турции - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Открытие нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR является знаменательным событием для Турции, сказал гендиректор НПЗ STAR Месут Илтер, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Илтер отметил, что функционирование НПЗ STAR носит для страны стратегический характер.

По его словам, ежегодно потребность в дизеле в Турции растет на 7-8 процентов.

«НПЗ STAR будет обеспечивать Турцию ежегодно 5 миллионами тонн дизеля, что поспособствует снижению импорта дизеля на 40 процентов», - сказал Илтер.

Он также сказал, что с началом эксплуатации НПЗ STAR полностью будет обеспечена потребность Турции в авиационном топливе.

Отметим, что сегодня в Турции состоится открытие НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

На НПЗ STAR будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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