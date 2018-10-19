НПЗ Star внесет весомый вклад в развитие экономик Азербайджана и Турции - президент SOCAR

19 октября 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star внесет весомый вклад в развитие экономик Азербайджана и Турции.

Об этом заявил президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, выступая в пятницу на церемонии открытия НПЗ в Измире, говорится в сообщении госкомпании.

«Сегодняшний день для нас исторический. Завод Star, построенный и оснащенный самыми передовыми технологиями в мире, объединяет наш нефтехимический бизнес с переработкой нефти и поэтому имеет стратегическое значение для нашей компании. Завод с годовой мощностью переработки 10 миллионов тонн сырой нефти внесет значительный вклад в развитие экономик Азербайджана и Турции», - отметил Абдуллаев.

На НПЗ Star будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), который ранее выкупил все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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