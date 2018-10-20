ОПЕК не удалось увеличить добычу нефти

Штаб-квартира ОПЕК объявила о неспособности своих членов и союзников увеличить добычу нефти как ожидалось. Об этом в субботу сообщает ИРНА со ссылкой на агентство Reuters.

Документ, который был на повестке дня технической делегации этой организации, является ещё одним свидетельством отсутствия возможности заменить долю Ирана на мировом рынке.



По информации Reuters, на саммите в июне текущего года члены ОПЕК и их союзники согласились увеличить объёмы добычи. В то время министр энергетики Саудовской Аравии сказал, что страны будут увеличивать уровень добычи до уровня, близкого к миллиону баррелей в день для реализации этого соглашения.



Как показывает статистика, с тех пор прошло более четырёх месяцев, но пока мощности для увеличения уровня добычи нефти недостаточно.



ОПЕК раньше также предупредила, что санкции в отношении иранской нефти могут нарушить баланс на нефтяном рынке и в глобальной экономике.

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