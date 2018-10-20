Эрдоган объявил НПЗ Star первой особой промышленной зоной Турции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star азербайджанской госкомпании SOCAR, построенный на территории нефтехимического завода Petkim в районе Алиага турецкого города Измир, объявлен первой особой промышленной зоной Турции.

Об этом в субботу говорится в сообщении, опубликованном в газете Resmi Gazetе министерства промышленности и технологий Турции.

«Нефтеперерабатывающий завод Star, введенный в эксплуатацию в районе Алиага турецкого города Измир, решением президента Турции объявлен первой особой промышленной зоной страны. Ожидается, что реализация инвестиций SOCAR Turkey Enerji A.Ş в размере двух миллиардов долларов пройдет без каких-либо бюрократических препятствий», - отмечается в документе.

Отметим, что 19 октября в Измире в Турции с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония открытия нефтеперерабатывающего завода Star.

Завод стоимостью 6,3 миллиарда долларов начнет функционировать с января 2019 года. На последующем этапе в завод будут вложены дополнительные инвестиции в размере 700 миллионов долларов.

НПЗ Star позволит сократить дефицит счета текущих операций Турции на 1,5 миллиарда долларов и полностью обеспечит спрос нефтехимического комплекса Petkim на нафту и смешанный ксилен. Завод способен производить пять миллионов тонн дизельного топлива, что позволит Турции снизить объем импорта до 40 процентов. Кроме того, уровень импорта сжиженного газа снизится до 70 процентов. Завод будет производить 1,6 миллиона тонн авиационного топлива и полностью обеспечит потребность Турции в этом продукте. В зависимости от цены на нефть Star ежегодно будет формировать объем торговли в размере шести-восьми миллиардов долларов.

На заводе с августа в испытательных целях была начата переработка нефти. На завод было доставлено 80 тысяч тонн нефти марки Azeri Light, при том, что первый нефтяной груз был именно из Азербайджана.

В период реализации проекта на заводе работали 19 500 рабочих. С началом производства на заводе новыми рабочими местами будут обеспечены 1100 человек.

На нефтеперерабатывающем заводе Star ежегодно будет перерабатываться 10 миллионов тонн сырой нефти. На предприятии будет производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тон нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.

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