Турецкие нефтепроводы будут охраняться отечественными дронами

БАКУ /Trend/ - Нефтепроводы в Турции будут охраняться отечественными беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет в Trend со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что в первую очередь будет обеспечена охрана нефтепроводов, которые находятся на балансе турецкой национальной трубопроводной компании Botas.
Также сообщается, что в целях обеспечения охраны своих нефтепроводов Botas подписала соглашение с турецкой оборонной компании ASELSAN.
Согласно данным СМИ для безопасности нефтепроводов также будут установлены радарные системы.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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