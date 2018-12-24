Турецкие нефтепроводы будут охраняться отечественными дронами

24 декабря 2018 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтепроводы в Турции будут охраняться отечественными беспилотными летательными аппаратами. Об этом пишет в Trend со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в первую очередь будет обеспечена охрана нефтепроводов, которые находятся на балансе турецкой национальной трубопроводной компании Botas.

Также сообщается, что в целях обеспечения охраны своих нефтепроводов Botas подписала соглашение с турецкой оборонной компании ASELSAN.

Согласно данным СМИ для безопасности нефтепроводов также будут установлены радарные системы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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